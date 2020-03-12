ترمب يمنع السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما بسبب كورونا

2020/03/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب، انه سيمنع السفر الى اوروبا باستثناء بريطانيا وذلك جاء ضمن الاجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال ترمب في كلمة له ان هذا المنع سيستمر لمدة ثلاثين يوما، مبينا ان الولايات المتحدة قادرة على مواجهة فيروس كورونا وسجلت انخفاضا في أعداد المصابين خلال الأيام الماضية.

وأشار ترمب الى ان بلاده خصصت ثمانية مليارات دولار لمواجهة كورونا موضحا ان ما يحدث بسبب الفيروس ليس ازمة مالية.

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