لجنة الأمن النيابية : أميركا تعمل على تزويد قواتها في العراق دون موافقة الحكومة

2020/03/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية الولايات المتحدة الأميركية بتزويد قواتها في العراق بمنظومة دفاع جوي دون موافقة الحكومة العراقية.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي في تصريح، إن الولايات المتحدة تريد جعل العراق قاعدة عسكرية كبيرة تابعة لها، من أجل تنفيذ مخططاتها في المنطقة، وهذا الأمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، مشيرا الى أن المعطيات الأولية بشأن نشر منظومات الدفاع الجوي التي ترغب واشنطن بنشرها في مقراتها أتخذ دون موافقة الحكومة العراقية.

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