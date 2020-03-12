2020/03/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الأميركية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في واشنطن إلى ثلاثمئة وست وستين حالة والوفيات الى تسعة وعشرين شخصا.

وفرضت السلطات حالة الطوارئ في واشنطن بسبب انتشار فيروس كورونا، إذ قال عمدة واشنطن موريل بوزر، في بيان إن إدارة صحة المدينة استأجرت منشأة لعزل المصابين بالفيروس.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من توصية المدينة بإلغاء جميع التجمعات غير الضرورية بسبب الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الولايات المتحدة والذي وصل لنحو ألف وثلاثمئة وست وثلاثين إصابة.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 1336 إصابة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلن حالة الطوارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا في أمريكا إلى 1336 إصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).