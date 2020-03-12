بسبب كورونا.. تركيا توقف زيارات العيد للاجئين إلى سوريا

2020/03/12 | 17:22 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت المديرية العامة للهجرة التركية، اليوم الخميس، قراراً يقضي بإيقاف منح تصريحات إجاوة العيد وحجز المواعيد للاجئين السوريين الراغبين بزيارة أقاربهم في سوريا خلال عطلة عيد الفطر.ورغم أن السلطات

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