إجراءات مشددة في كردستان لمواجهة “كورونا” قد تصل إلى حظر عام للتجوال

2020/03/12 | 17:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان،الخميس، إغلاق أغلب المرافق السياحية في الإقليم، وذلك ضمن إجراءات ...

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