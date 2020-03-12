امين يونس - - گيلما گاڤاني

2020/03/12 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امين_يونس " رُبما كانَ الراحِل العم / دنخا / من قرية دِرگني ، ساذجاً بعض الشيء ، لكنهُ كانَ شخصاً محبوباً في العمادية وشهيراً بتعليقاته التي لا تنقصها الصراحة والسُخرِية ..فلقد كانَ يسخرُ من نفسهِ ومن الجميع أيضاً ! .في سنةٍ ما من ستينيات القرن الماضي ، أصبحَ راعٍ لأبقار العمادية ، أي " گاڤ-;-ان " بالكُردية .وكان أهالي البلدة من أصحاب الأبقار والثيران ، يعطونهُ ما يتوفر من طعام في الصباح قبل أخذه القط......

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