تحذير نيابي عراقي من هجمات اميركية على مواقع عسكرية ببغداد رداً على هجوم التاجي

2020/03/12 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

حذر النائب عن تحالف الفتح، كريم المحمداوي، الخميس 12 اذار 2020، من قيام الولايات المتحدة الأميركية بشن هجمات جوية ضد مواقع عسكرية في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقال كريم المحمداوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الولايات المتحدة الأميركية، ستستغل ما يقوم به عملاءها من البعثيين والدواعش، من قصف القواعد العسكرية في العراق، لغرض شن هجمات ضد مقرات الحشد الشعبي والمقرات العسكرية المهمة".

وأكد المحمداوي وجود "تخوف من قيام الولايات المتحدة بشن هجمات جوية ضد مواقع عسكرية في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى"، مشيراً إلى أن "واشنطن تريد وبكل الوسائل جعل العراق ساحة للحرب، وإظهار العراق وكأنه غير مستقر أمنياً".

ودعا النائب عن تحالف الفتح في مجلس النواب الحكومة العراقية، إلى "التحرك سريعاً من أجل إفشال أي مخطط تنوي الولايا المتحدة الأميركية تنفيذه".

ويأتي هذا الحديث بالتزامن مع مقتل جنديين اميركيين وثالث بريطاني بهجوم صاروخي استهدف قاعدة التاجي شمال بغداد.

وأعتبرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس 12 اذار 2020، قصف معسكر التاجي شمال بغداد عملاً عدائياً فيما عبرت عن ادانتها لأية خروقات تتعرض لمصالح الدول الصديقة.

واعربت الوزارة في بيان لها، عن "استنكارها، وإدانتها لأيّ خروقات أمنيّة تتعرّض لها مصالح الدول الصديقة، أو مواقعها الأمنيّة والعسكريّة المُتواجِدة في العراق، ومنها: القصف الذي تعرّضت له قاعدة التاجي التي تضمّ مُدرّبين ومُستشارين ضمن قوات التحالف الدوليّ لتقديم الدعم، والإسناد لقواتنا الأمنيّة، وتسبّب بسُقُوط ثلاثة من أفراد قوات التحالف، وإصابة عدد آخر بجُرُوح".وأكد البيان، أن "وزارة الخارجيّة تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق لمعرفة المُتسبِّبن بهذا الاعتداء".

وكشف التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس (21 آذار 2020) حصيلة جديدة للهجوم الصاروخي على قاعدة "التاجي" العسكرية، شمالي بغداد، مؤكداً تحريه الهجوم إلى جانب القوات العراقية.

وذكر التحالف في بيان، أن "ثلاثة من أفراد قوات التحالف قُتِلوا، وأُصيب ما يُقارب 12 فرداً إضافياً، في الهجوم على معسكر التاجي"، مشيراً إلى "سقوط 18 صاروخ كاتيوشا"، مشيرا الى أن "التحالف وقوات الأمن العراقية يتحرون ما حدث في الهجوم".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، فجر اليوم الخميس، مقتل 3 جنود من التحالف الدولي في الهجوم الذي استهدف معسكر التاجي.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "معسكر التاجي تعرض مساء اليوم الى هجوم بصواريخ الكاتيوشا استهدف مناطق تواجد قوات التحالف مما ادى الى سقوط ٣ قتلى وعدد اخر من الجرحى من أفراد قوات التحالف"، دون أن تحدد عددهم.

واضافت أن "هذا الهجوم يعد تحديا امنيا خطيرا جدًا وعملًا عدائيًا، وعليه وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهات التي اقدمت على هذا العمل العدائي والخطير وملاحقتها والقاء القبض عليها وتقديمها للقضاء ومهما كانت الجهة".

ودعت القيادة، بحسب البيان، المواطنين الى "الادلاء بأي معلومات عن مقترفي هذا العمل"، مؤكدة أنها "اتخذت إجراءات حازمة وستتصدى بقوة لأي استهداف يطال المعسكرات والقواعد العسكرية"، مشيرة إلى أن "قوات التحالف موجودة بموافقة الحكومة العراقية ومهمتها تدريب القوات العراقية ومحاربة داعش وليس اي طرف اخر".

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