لاول مرة منذ 13 سنة.. 3 من اسواق بعقوبة بدون حواجز كونكريتية

2020/03/12 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، الخميس (12 اذار 2020)، رفع جميع الحواجز والكتل الكونكريتية عن 3 اسواق كبيرة في بعقوبة بعد مرور 13 سنة على وضعها.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اسواق حي المعلمين وبعقوبة الجديدة والكاطون والتي تعد من الاسواق الشعبية الكبيرة داخل المدينة تم رفع جميع الحواجز والكتل الكونكرينية وتم فتح كل الطرق المغلقة المؤدية اليها بعد مرور 13 سنة على وضعها لدواع امنية".

واضاف الحيالي، أن "هناك اسواقا كبيرة اخرى دخلت مرحلة رفع الحواجز والطرق المغلقة ولكن بشكل تدريجي ومنها سوق بعقوبة الرئيسي والذي يعد الاكبر على مستوى ديالى ويمثل قلبها الاقتصادي"، مؤكداً أن "عملية فتح الطرق ورفع الحواجز في الاسوا تجري من قبل لجنة عليا في قيادة شرطة ديالى".

وكانت اسواق بعقوبة في مختلف مناطقها تم وضعها في محيط امني مشددة بسبب الاضطرابات في السنوات الماضية ولتفادي حصول اي خروقات بعد تكرار استهدافها اكثر من مرة.

بغداد اليوم _ متابعة

أصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، وأدى إلى مقتل جنديين اميركيين وثالث بريطاني.

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان حصلت (بغداد اليوم) نسخة

بغداد اليوم- متابعة

وجه قائد القيادة المركزية في الجيش الامريكي، الجنرال ماكينزي، الخميس (12 آذار 2020)، اتهاماً بشأن هجوم الصاروخي، على قاعدة التاجي ‏العسكرية يوم أمس ببغداد، فيما بين ان من وصفهم بـ وكلاء ايران زادوا هجماتهم".

وق

بغداد اليوم _ كردستان

أصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الخميس 12 اذار 2020، حزمة من القرارات والاجراءات للاسواق والاماكن العامة لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "حزمة القرارات ت

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