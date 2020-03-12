2020/03/12 | 17:35 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناقشة رسالة الماجستير الكترونيا بسبب كورونا والنتيجة امتياز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناقشة رسالة الماجستير الكترونيا بسبب كورونا والنتيجة امتياز) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناقشة رسالة الماجستير الكترونيا بسبب كورونا والنتيجة امتياز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).