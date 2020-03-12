محافظ بابل: وزير النفط وافق على تعيين حملة الشهادات العليا

2020/03/12 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الخميس، عن موافقة وزير النفط ثامر الغضبان، على تعيين مجموعة من حملة الشهادات العليا.وقال منديل في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "خلال لقائه مع وزير النفط ثامر الغضبان أكد موافقته النفط على تعيين مجموعة من حملة الشهادات العليا".وأضاف ان "جميع الاسماء التي زودتنا بها نقابة المهندسين في المحافظة تمت الموافقة عليها"، مبينا ان "الزيارة كانت ناجحة بكل المقاييس واستطعنا الحصول على ضمانات وزير النفط".

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