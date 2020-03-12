2020/03/12 | 17:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداصدرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، وأدى إلى مقتل جنديين اميركيين وثالث بريطاني.وعبرت وزارة الخارجية، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من أفراد التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي".وأكدت الخارجية السعودية على "موقف المملكة الثابت ضد العنف والتطرف والإرهاب، وتقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ودولهم، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".يذكر ان وزارة الخارجية العراقية، أعتبرت في بيان لها ، اليوم الخميس ، قصف معسكر التاجي شمال بغداد عملاً عدائياً فيما عبرت عن ادانتها لأية خروقات تتعرض لمصالح الدول الصديقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تدين استهداف معسكر التاجي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تدين استهداف معسكر التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).