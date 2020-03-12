بالوثيقة .. نواب يعلنون تشكيل

2020/03/12 | 17:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن 9 نواب ، اليوم الخميس ، تشكيل تكتلاً جديداً باسم "تجمع نداء العراق النيابي"، وذلك للظروف التي يمر بها العراق منذ 17 سنة وقال النواب التسعة في وثيقة حصلت عليها "كلكامش برس"، إن "تجمعهم النيابي الجديد يهدف الى تصحيح الأخطاء السابقة وأن يكون صوت ساحات التظاهر السلمي الوطني".

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