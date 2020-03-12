ميسان تمدد تعليق الدوام وتتخذ قراراً بشأن

2020/03/12 | 17:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان، يوم الخميس، تمديد تعليق الدوام الرسمي ورفع الحجر عن الصحي عن قرية "أبو جصانة".

وقالت المحافظة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه تقرر "رفع الحجر الصحي عن قرية أبو جصانة في ناحية السلام بعد ظهور نتائج الفحص بعدم وجود اصابات لملامسي وأقارب المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا".

وأضافت أنه "تقرر أيضاً تمديد فترة التعطيل بسبب فيروس كورونا لدوائر التربية والجامعات والتقاعد والضريبة والرعاية الاجتماعية ومؤسسة السجناء والمجمع العدلي، بنسبة 100 بالمئة لغاية يوم 21 آذار الحالي".

وأشارت إلى أن "بقية الدوائر يكون الدوام فيها بنسبة 50 بالمئة".

وتوفي 8 أشخاص بفيروس كورونا الجديد في عموم العراق من أصل أكثر من 70 إصابة بينها 19 حالة في إقليم كوردستان، بينما تماثل 20 آخرون للشفاء.

واتخذت السلطات في البلاد إجراءات واسعة للحد من تفشي الفيروس بينها إغلاق الحدود مع دول الجوار، وتعليق دوام المدارس والجامعات وغلق الأماكن العامة، وتقليص عدد الموظفين في دوائر الدولة إلى النصف.

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