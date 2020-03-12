القامشلي… الإدارة الذاتية توقف عدد من الأفران السياحية نتيجة رفعها لسعر ربطة الخبز

2020/03/12 | 17:55 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت الإدارة الذاتية عدد من الأفران السياحية عن العمل، بعد رفضها خفض سعر ربطة الخبز، ما تسبب بنقص المادة في عدد من أحياء مدينة القامشلي.وأكد اسماعيل محمد (صاحب محل

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