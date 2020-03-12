بالوثيقة: الوقف السني يفتي بتعليق صلاة الجمعة

2020/03/12 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أفتى ديوان الوقف السني، الخميس (12 اذار 2020)، بتعليق صلاة الجمعة بسبب المخاوف من انتشار فايروس ك...





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