بالوثيقة: الوقف السني يفتي بتعليق صلاة الجمعة


بالوثيقة: الوقف السني يفتي بتعليق صلاة الجمعة
2020/03/12 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

أفتى ديوان الوقف السني، الخميس (12 اذار 2020)، بتعليق صلاة الجمعة بسبب المخاوف من انتشار فايروس ك...

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