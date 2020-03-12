الأمن النيابية تنفي تسلم تقرير عملية المطار: نحن في عطلة الكورونا!

2020/03/12 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس 12 اذار 2020، الأن...





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