2020/03/12 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس 12 اذار 2020، الأن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمن النيابية تنفي تسلم تقرير عملية المطار: نحن في عطلة الكورونا!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
كشف عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، النائب عبد الخالق العزاوي، الخميس 12 اذار 2020، الأن...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الأمن النيابية تنفي تسلم تقرير عملية المطار: نحن في عطلة الكورونا!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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