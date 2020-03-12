بالفيديو.. اهالي منطقة القبلة بالبصرة يقطعون شارعا حيويا احتجاجا على انقطاع مياه الشرب

2020/03/12 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

اقدم متظاهرون غاضبون، من اهالي مدينة القبلة وسط محافظة البصرة، الخميس (12 آذار 2020)، على قطع شار...





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