2020/03/12 | 18:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايقاف كافة الانشطة الشبابية والرياضية وغلق منشاتهأ الخاصة في الديوانية احترازا من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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