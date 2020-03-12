الإمساك بقاتل صائغ الكرادة مع الاموال والمصوغات الذهبية (صور)

2020/03/12 | 18:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، القبض على قاتل صائغ حلي وسط بغداد.ونشرت السلطات صور القاتل الذي تم الامساك به بعد ثلاثة ايام على قتله صائغ في حي الكرادة وسرقة مبالغ مالية وحلي تقدر بأكثر من 100 مليون دينار.واقتحم القاتل محل صياغة في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد ظهيرة الثلاثاء الماضي، […]

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