23 سنة سجن لـ «متحرش هوليود»

2020/03/12 | 18:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة أمريكية على المنتج السينمائي، «هارفي واينستين» ، بالسجن 23 سنة، بعد إدانته بجرائم #اغتصاب واعتداء #جنسي.وطالب الإدعاء بإنزال أقصى العقوبات على «واينستين» _الملقب بـ «متحرش هوليوود» _

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