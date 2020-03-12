ذي قار... القبض على شخص من الديوانية كان يروم سرقة مولد كهربائي

2020/03/12 | 18:11 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال شخص من أهالي محافظة الديوانية كان يروم سرقة مولد كهربائي من المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن " جهاز مكافحة الاجرام اعتقل مواطنا من أهالي الديوانية، كان يروم سرقة مولد كهربائي عملاق من وسط محافظة ذي قار بمركبته الحمل بالاتفاق مع صديقه من أهالي الناصرية".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية اعتقلت الشخص أثناء محاولته الخروج من المحافظة ومعه المولد الكهربائي"، لافتا إلى أنه" تمت احالته إلى الجهات المختصة لاكمال اجراءات التحقيق معه".

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