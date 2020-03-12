كتائب حزب الله: الاستخفاف الأميركي لن يكون بلا ثمن

2020/03/12 | 18:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت كتائب حزب الله في العراق، ان استخفاف الاحتلال الأميركي بإرادة الشعب العراقي لن يكون بلا ثمن، وعلى المعتقدين بالعمل ضد المحتل في هذه المرحلة الت...

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