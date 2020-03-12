إصابة الممثل العالمي «توم هانكس» وزوجته بـ كورونا

2020/03/12 | 18:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كتب الممثل والمخرج الأميركي، توم هانكس، على تويتر أنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أصيبا بفيروس كورونا في أستراليا.وكان هانكس، الحائز على جائزة الأوسكار، في أستراليا أثناء الإعداد لفيلم عندما شعرا بمتاعب في الجهاز التنفسي وأظهرت الفحوص إصابتهما بالفيروس.وينضم الممثل الأميركي وزوجته إلى قائمة من المشاهير أصابها الفيروس القاتل من بينهم نجم […]

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