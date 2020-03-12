باحثٌ عمل لـ 30 عاما في جمع الكلمات الدخيلة على اللهجة العراقية | تقرير

2020/03/12 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باحثٌ وهاوي عمل لأكثر من ثلاثين عاما في جمع كل الكلمات الدخيلة على لهجتنا العراقية، حيث تمكن من إيجاد أصول ما يزيد على ستة آلاف كلمة، وحلمه أن ترعى الحكومة العراقية هذا الجهد الكبير، ويكون نتاجهُ مؤلفا مطبوعا وبإشرافه لتتعلم منه الأجيال في العراق، وتدرك ماذا فعلت الحروب وتدخل الدول بلهجتنا.

تقرير: محمد حسن

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