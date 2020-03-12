داخلية إقليم كردستان توقف حركة التنقل بين محافظاته

2020/03/12 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، على ضرورة التزام المواطنين، بالقرارات والتعليمات الصادرة من اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد أحمد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي، ومحافظ أربيل فرست صوفي، أكد ان الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين ومصيريين، في مواجهة انتشار الفيروس، مبينا ان الإقليم يمر الآن بمرحلة الوقاية من الفيروس، الذي أدى انتشاره الى التأثير على الوضع الاقتصادي في إقليم كردستان والعراق.

ودعا أحمد المواطنين الى التقليل من حركة التنقل بين محافظات الإقليم، وضرورة عودة أي مواطن يتواجد خارج محل سكنه، بأسرع وقت ممكن سواء كان ذلك بين محافظات الإقليم او من باقي مناطق العراق، لافتا الى ان السلطات ستوقف حركة التنقل بين محافظات الإقليم اعتبارا من الرابع عشر من الشهر الجاري، وستمنع عودة أي مواطن من إيران اعتبارا من السادس عشر منه.

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