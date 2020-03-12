البارزاني : استهداف قوات التحالف سيفسح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة

2020/03/12 | 18:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، الهجوم الذي استهدف قوات التحالف في معسكر التاجي.

وأكد البارزاني في بيان، ان الهجوم الذي أودى بحياة عدد من المدربين والمستشارين في قوات التحالف الدولي، وأصاب عدداً آخر منهم، سيلحق ضرراً كبيراً بالعراق وبشعوب المنطقة بأكملها، ويفسح المجال لتقوية الجماعات المتطرفة، في الوقت الذي لا تزال فيه التهديدات الإرهابية مستمرة في العراق والمنطقة برمتها، في ظل الظروف التي يواجه فيها العراق، معوقات صحية واقتصادية وأمنية، اثقلت كاهل مواطنيه.

وأضاف البارزاني انه وفي الوقت الذي يأمل فيه بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية في المنطقة وقوات التحالف، لقطع دابر تلك الأعمال وأية محاولة تخريبية أخرى، فإنه يدعو لبذل مزيد من الجهود، سعياً لتحقيق الاستقرار والسلام وتحسين واقع البلاد.

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