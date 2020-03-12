الكربولي: ضعف الحركة في شوارع بغداد دليل على وعي المواطن

2020/03/12 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية، محمد الكربولي، اليوم الخميس، ضعف الحركة في شوارع بغداد دليل على وعي المواطن بخطورة فايروس كورونا.وغرد الكربولي على حسابه بموقع "تويتر" وتابعبته "كلكامش برس" قائلا ان "ضعف الحركة في شوارع بغداد دليل على وعي المواطن بخطورة فايروس كورونا، كمامة وكفوف معقمة قد تكون سلاحك الوحيد لحماية نفسك وعائلتك والمجتمع من الوباء، فلا تتهاون بها".​ضعف الحركة في شوارع بغداد دليل على وعي المواطن بخطورة فايروس كورونا..كمامة وكفوف معقمة قد تكون سلاحك الوحيد لحماية نفسك وعائلتك والمجتمع من الوباء، فلا تتهاون بها.#حمى_الله_العراقيين— محمد الكربولي (@mohamdalkarboli) March 12, 2020​​​

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