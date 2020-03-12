2020/03/12 | 18:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، اليوم الخميس، أن مباشرة التحقيق باستهداف معسكر التاجي شمال بغداد أمس، بدأت منذ فجر اليوم.وقال الخفاجي في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس" ، ان "التحقيق فتح وعلى أعلى المستويات، والقيادة لديها معلومات عن الحالات السابقة وستقارن مع المعلومات المتوفرة عن هجوم أمس لتحديد الجهة المسؤولة".وأكد الخفاجي أن "التحقيق باستهداف معسكر التاجي يجري فقط من قبل محققين عراقيين".يذكر ان ثلاثة جنود من التحالف الدولي ، "أمريكيان وبريطاني" قتلوا، وأصيب 12 آخرون في قصف صاروخي استهدف قاعدة تستضيف قوات أمريكية وبريطانية في منطقة التاجي شمال العاصمة بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مختصون عراقيون يباشرون التحقيق في استهداف معسكر التاجي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مختصون عراقيون يباشرون التحقيق في استهداف معسكر التاجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).