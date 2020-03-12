رغم مخاوف كورونا.. إنارة شعلة أولمبياد طوكيو 2020

2020/03/12 | 18:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرت في اليونان يوم الخميس عملية إنارة شعلة أولمبياد طوكيو الصيفية لهذا العام، في أولمبيا القديمة باليونان.

وسوف تسافر هذه الشعلة عبر اليونان، من أوليمبيا القديمة لمدة ثمانية أيام، ثم تسلم لمنظمي أولمبياد طوكيو 2020 في 19 آذار في ملعب باناثينايكو في آثينا، حيث أقيمت أول دورة أولمبية حديثة عام 1896.

وكانت اليابان قد تحدثت بقلق عن مصير الألعاب بسبب انتشار فايروس كورونا في شتى دول العالم وبضمنها اليابان اذ قالت وزيرة أولمبياد طوكيو، سيكو هاشيموتو، إن اليابان ما زالت تستعد للألعاب الأولمبية الصيف المقبل وفقا للخطط، بعدما زاد الحديث بداية هذا الأسبوع عن احتمال التأجيل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت هاشيموتو أمام لجنة الميزانية أن "الإلغاء أو التأجيل لن يكونا مقبولين للرياضيين.



الأجواء التي تمنح الرياضيين الشعور بالراحة والتركيز يجب أن تكون مهيأة"، مشيرة إلى أن منظمي البطولة سيواصلون العمل عن قرب مع اللجنة الأولمبية الدولية.

ومنذ ظهور الفيروس في الصين المجاورة أواخر العام الماضي، تواجه دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 المقررة في طوكيو، احتمالية الإلغاء.



لكن منظمي الأولمبياد قالوا إن تحضيراتهم "تجري كما هو مخطط لها" برغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أدى قبل أيام الى إرجاء مباريات دوري كرة القدم الياباني لأكثر من أسبوعين.

ولا تزال المخاوف تثير علامات استفهام بشأن دورة الألعاب الأولمبية المرتقبة بين 24 تموز والتاسع من آب، ويتوقع أن تجذب ملايين السياح والآلاف من الرياضيين والمسؤولين.

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