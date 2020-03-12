"جماعة وحيدة قادرة على ذلك".. الجيش الأميركي يعلق على هجوم التاجي

2020/03/12 | 18:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي الخميس ميليشيا كتائب حزب الله الموالية لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي شمالي بغداد وأسفر عن سقوط ثلاثة جنود من التحالف الدولي.

وقال ماكنزي في جلسة استماع في الكونغرس الأميركي إن الولايات المتحدة لا تزال تحقق في الهجوم "ولاحظنا أن كتائب حزب الله هي المجموعة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بمثل هذه الهجمات".

وأضاف أن "ما حدث بالأمس يشير إلى النظام الإيراني يود الاستمرار بأنشطته الشريرة وتهديد الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي".

وقتل جنديان، أميركي وبريطاني، ومتعاقد أميركي مساء الأربعاء في هجوم بـ18 صاروخ كاتيوشا استهدف قاعدة التاجي العسكرية العراقية التي تؤوي جنوداً أميركيين شمال بغداد، ما فاقم التوتر بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران والفصائل الموالية لها من جهة أخرى.

ويعد هذا الهجوم في العراق، الثاني والعشرين منذ نهاية أكتوبر ضد مصالح أميركية في العراق.

وبعيد هذا الهجوم، الذي يعد الأكثر دموية على الإطلاق ضد مصالح أميركية في العراق منذ سنوات عدة، قتل 26 مقاتلاً عراقياً في غارات جوية "يرجح" أنها من قبل التحالف الدولي، استهدفت مواقع لحلفاء طهران على الحدود العراقية السورية، بحسب ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وسبق لهجمات مماثلة استهدفت جنوداً ودبلوماسيين أميركيين أو منشآت أميركية في العراق أن أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

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