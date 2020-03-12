"الجنرال كورونا" يحكم العالم ويقطع أوصال القارات

2020/03/12 | 18:26 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ بدء تفشي وباء كورونا سجّل يوم أمس الأربعاء حالة خاصة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس الذي بات منتشراً في جميع بقاع الأرض هو جائحة ما دفع بالدول إلى تشديد إجراءاتها وفرض المزيد منها منعاً لتوسع تفشيه.وتم تعليق رحلات الطيران وفرضت دول الحجر الذاتي على سكانها بينما اتجهت أخرى إلى إقفال حدودها البرية والجوية والبحرية بشكل تام.

عالمياً أعلنت الصين، أن كورونا بدأ رحلة التراجع مع تسجيل ثماني حالات إصابات فقط في إقليم هوبي، بؤرة تفشيه الذي يسجل للمرة الأولى أقل من عشر حالات في يوم واحد.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ليل الأربعاء الخميس، منع السفر من وإلى الدول الأوروبية ابتداء من ليل الجمعة ولمدة 30 يوماً.



وقال ترمب، إن الحظر لن يشمل بريطانيا أو "الأميركيين الذين يمرون عبر الإجراءات المناسبة".

وطالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، من صندوق النقد الدولي تمويلاً طارئاً لمكافحة تفشي وباء كورونا الذي تضررت منه بلاده بشدة.

ووصل أمس كورونا إلى عدد من مشاهير العالم من بينهم الممثل الأميركي توم هانكس، الذي أعلن إصابته وزوجته ريتا ويلسون خلال تواجده في أستراليا.



وقال فريق يوفنتوس الإيطالي أن لاعبه دانييلي روجاني مصاب.



كذلك تم الإعلان عن إصابة لاعب فريق يوتاه جاز، رودي غبرت بالوباء.

إيطاليا أغلقت كل المتاجر في سائر أنحاء البلاد، باستثناء تلك التي تبيع الأغذية والصيدليات، وذلك في إجراء غير مسبوق للحدّ من تفشي كورونا، في وقت قفز عدد وفيات كورونا في إيطاليا إلى31 في المئة مع أكثر من 827 حالة ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 12 ألف شخص.

وقال معهد "روبرت كوخ للأمراض المعدية"، إن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع إلى 1567 حالة، فيما سُجلت ثلاث وفيات.

وتم إيقاد شعلة أولمبياد طوكيو 2020 من طريق أشعة الشمس في أولمبيا القديمة في اليونان اليوم الخميس في خطوة تقليدية نحو إقامة دورة الألعاب في الفترة بين 24 يوليو (تموز) و9 أغسطس (آب) على الرغم من شكوك حولها بسبب انتشار وباء كورونا.



وعادة ما كانت مراسم إيقاد الشعلة تجتذب الآلاف من الجماهير من اليونانيين والأجانب على حد سواء.

وعربياً تم تسجيل حالة الوفاة الثالثة في لبنان صباح اليوم الخميس، وأعلنت السعودية، تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى عدد من الدول التي ظهر فيها خطر انتشار فيروس كورونا، كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع الأردن مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

وأمهل العراق مواطنيه الموجودين في إيران 4 أيام للعودة إلى بلادهم قبل إغلاق الحدود بشكل كامل.

واتخذت دول عربية أخرى إجراءات أيضاً لمنع تفشي الوباء منها تونس والجزائر ومصر.

ومنذ ظهور كورونا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سُجلت 125293 إصابة في 115 دولة ومنطقة و4600 وفاة، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الخميس في الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.

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