مصادر: رئيس الجمهورية يحدد مهلة “أخيرة” لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء

2020/03/12 | 18:26 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أفادت مصادر سياسية عراقية مطلعة، الخميس، بأن رئيس الجمهورية برهم صالح أمهل الكتل الشيعية حتى الإثنين ...

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