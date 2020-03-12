وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لن تسمح بأي هجوم يستهدف مواطنيها أو حلفائها في العراق

2020/03/12 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسمح بأي هجوم يس...





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