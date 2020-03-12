لبنان.. الإعلان عن حالة وفاة رابعة بكورونا

2020/03/12 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الطبية فى لبنان، تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإ...





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