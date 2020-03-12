اعادة فتح شارع تجاري مغلق منذ 10 سنوات في ديالى

2020/03/12 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلن الناطق الإعلامي باسم شرطة محافظة ديالى، العميد نهاد المهداوي، الخمي (12 آذار 2020)، اعادة فتح...





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