2020/03/12 | 18:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي يتهم كتائب حزب الله بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قاعدة التاجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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