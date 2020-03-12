2020/03/12 | 18:37 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة تنظيف وتعقيم مشتركة بالكوت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة تنظيف وتعقيم مشتركة بالكوت) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة تنظيف وتعقيم مشتركة بالكوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).