بالتفاصيل،،مطار أربيل ينشر جداول الرحلات المعلقة والشركات الموقوفة

2020/03/12 | 18:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت سلطات مطار أربيل الدولي، اليوم الخميس، جملة إجراءات وجداول توضيحية بشأن رحلاتها الجوية، مع بدء حكومة اقليم كردستان اغلاق الحدود والاجواء لمدة 15 يوماً لوقف انتشار وباء كورونا.تم وقف جميع رحلات الداخلية في مطار اربيل وسليمانية من ١٤ اذار حتى ٢٨ اذار.#DastaneWorld pic.twitter.com/kzTnwb99Iu — Mohammed Mzuri (@msgehd) March […]

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