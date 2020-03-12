حسن خليل غريب - إلى تجار السياسة والاقتصاد والدين

2020/03/12 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_خليل_غريب كفاكم استغفال عقول أنصاركمإن الأنظمة الطائفية السياسية، كما هي في العراق ولبنان، تستند إلى مبدأ (حماية الطائفة).وهذا يعني أن أمراء هذا المبدأ يزعمون أنهم يحمون حقوق أبناء الطائفة.وبمراجعة ميدانية لنتائج تلك المزاعم، نجد فيها الأعاجيب والأكاذيب الشيء الكثير التي تبارى على إخرجها مجموعة من التجار الذين يتلاعبون بعقول الأبرياء من أبناء جلدتهم.ومن هذه المراجعة نجد فيها أن تلك المجموعة عدت تح......

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