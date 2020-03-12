ممثلو تجار سوريا ليسوا بحاجة لشهادة ثانوية ولا حتى تعليم أساسي!

2020/03/12 | 18:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرَّ مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، مشروع قانون غرف التجارة، ومن أبرز بنوده إلغاء شرط الحصول على شهادة “التعليم أساسي” لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية.وتم حذف الفقرتين المتعلقتين بالمؤهل

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