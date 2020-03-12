٣ لاعبين مصابين بكورونا في الدوري الانكليزي

2020/03/12 | 18:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن لاعبًا في أحد أندية البريميرليج (اسمه غير معلن)، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، في وقت مبكر هذا الأسبوع.

وأشارت إلى أنه تم عزل اللاعب، ثم ظهرت عليه علامات التعافي، ولكن أعراض كورونا ظهرت على لاعبين آخرين في نفس الفريق.

وحتى الآن لم يصدر قرار بشأن إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز أو إقامة المباريات دون جمهور.

وتم إيقاف الدوريين الإيطالي والإسباني، وسيحسم مصير المسابقات في القارة الثلاثاء المقبل.

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