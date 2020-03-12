الليرة مستقرة نسبياً أمام الدولار والذهب يتراجع 700 ليرة للغرام

2020/03/12 | 18:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار الأمريكي، استقراراً نسبياً، في حين واصلت أسعار الذهب انخفاضها، وسجلت تراجعاً بـ 700 ليرة للغرام الواحد، مقارنة بما كانت عليه

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