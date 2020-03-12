الصين تبهر العالم وتبتكر خوذة ذكية لقياس درجة حرارة الحشود وفرز مصابي كورونا (فيديو)

2020/03/12 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تنتقل الصين الى مستوى جديد تماماً في مكافحة انتشار وباء كورونا على اراضيها، اذ تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو عن ابتكار خوذة ذكية تلتقط ارتفاع درجة حرارة المصاب من بين الحشود.

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