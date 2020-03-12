رونالدو يجتاز فحص

2020/03/12 | 18:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اكدت تقارير صحفية ، ان نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي كريستيانو رونالدو اجتاز اختبار فحص فيروس كورونا بنتيجة سلبية هذا الأسبوع و سوف يجري أختباراً أخراً مساء اليوم الخميس.

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