2020/03/12 | 18:59 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسبر: كل الخيارات مفتوحة بعد الهجوم على قواتنا في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/12 | 18:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسبر: كل الخيارات مفتوحة بعد الهجوم على قواتنا في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسبر: كل الخيارات مفتوحة بعد الهجوم على قواتنا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).