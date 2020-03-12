الاعلان عن وصول نتائج تحقيق اغتيال “سليماني والمهندس… تورط إحدى الرئاسات الثلاث

2020/03/12 | 19:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، وصول نتائج تحقيق اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس والفريق قاسم سليماني لمجلس النواب، فيما أكدت تورط إحدى شخصيات الرئاسات الثلاث […]

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