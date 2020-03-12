رئيس الوزراء الكندي وزوجته يعلنان وضع نفسيهما في العزل بعد ظهور اعراض كورونا عليهما

2020/03/12 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

خلية الازمة في ميسان تقرر رفع الحجر عن قرية ’’ابو جصانة’’ واستمرار تعطيل الدوام بدوائر المحافظة

يتبع ..........

بغداد اليوم - متابعة

أعلن مكتب الرئيس البرازيلي جاير بولسورنارو، الخميس، إن وزير الاتصالات الذي اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مصاب بفيروس كورونا.

وقال المكتب في بيان، إن "وزير الاتصالات الذي اجتمع مع ترمب، الاسبوع&nbs

بغداد اليوم - النجف

أجاب المرجع الديني علي السيستاني، على استفتاء بشأن حكم الصلاة في المدارس.

وجاء في السؤال الذي حمله الاستفتاء: ما حُكم الصلاة في المدرسة مع العلم أنه مجهولة المالك للحكومة؟

واجاب السيستاني: "تجوز الصلاة وتصح".

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