2020/03/12 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق يعلن تسليم 112 طفلاً اذربيجانياً كانوا مودعين مع امهاتهم المنتميات لداعش في السجون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( العراق يعلن تسليم 112 طفلاً اذربيجانياً كانوا مودعين مع امهاتهم المنتميات لداعش في السجون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).