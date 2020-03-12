2020/03/12 | 19:05 - المصدر: بغداد اليوم

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خلية الازمة في ميسان تقرر رفع الحجر عن قرية ’’ابو جصانة’’ واستمرار تعطيل الدوام بدوائر المحافظة

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