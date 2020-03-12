2020/03/12 | 19:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزير الدفاع الأميركي: الرئيس ترمب منح البنتاغون الصلاحيات لفعل ما يلزم في العراق

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